“Offro un risultato migliore”. De Luca si offre come consulente della Schlein

Condividi l'articolo

Un po’ se l’è cercata. Con quelle dichiarazioni sull’armocromista che le cura il look, certe ironie Elly Schlein doveva aspettarsele. Facili facili. Il bello è che a precularla non sono stati solo gli avversari politici; le battutine dopo la patinatissima intervista rilasciata a Vogue sono arrivate anche dall’area dem. Nella sua odierna diretta su Facebook, a ironizzare sulla leader di partito è stato in particolare il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Approfittando del proprio spazio social autogestito, il presidente di regione ha punzecchiato la primadonna di via del Nazareno, ironizzando su quella consulenza richiesta alla personal shopper di fiducia.

“Abbiamo appreso da un’intervista rilasciata dall’onorevole Schlein, nuova segretaria del Pd, che la stessa si avvale della consulenza di una armocromista, cioè di una esperta che consiglia la scelta dei colori nell’abbigliamento. Un’armocromista che si fa pagare 300 euro all’ora. La signora si chiama Enrica Chicchio. ‘Cacchio‘, verrebbe da dire…“, ha affermato De Luca, in versione battutista. Il governatore della Campania ha poi avanzato un proprio sarcastico suggerimento al segretario di partito: “Se mi paga la metà di quanto prende Enrica Chicchio io sarei in grado di proporre un risultato dal punto di vista cromatico anche migliore“. Le ironie del presidente di regione non sono chiaramente passate inascoltate.

“Da sindaco – ha ricordato De Luca – noi facevamo lo studio sulle facciate dei palazzi del centro storico e nelle aree più rappresentative della città. Era il piano dei colori. Io sarei in grado di proporre un risultato cromatico di gran lunga migliore rispetto alla Chicchio. Comunque siamo moderni e possiamo esserne lieti“. Il governatore, velenosamente, ha anche aggiunto di aver sperimentato un “momento di commozione” per la notizia dell’armocromista. Grasse risate: chissà quanti, nel Pd, si saranno dati di gomito. E non è mancato una frecciatina su quello che alcuni hanno definito un vezzo radical chic. “Noi che siamo modesti artigiani della politica, noi che non siamo moderni e non veniamo neanche da famiglie facoltose rimaniamo impegnati e interessati sulle cose che riguardano banalmente la vita degli esseri umani di carne ed ossa“.

Nei mesi scorsi, De Luca aveva ironizzato anche sul look di Stefano Bonaccini, in quel momento contendente della Schlein per la segreteria di partito. Ospite da Fabio Fazio, il governatore di regione non aveva nascosto la propria simpatia per il collega emiliano-romagnolo. Poi però lo aveva sfottuto così: “Gli farei una sola raccomandazione estetica, ovvero di dare una spuntatina alla barba, di togliere la pochette dalla tasca dalla giacca e gli occhiali. Quelli non sono occhiali a goccia, ma una a goccia che sono una parabola per le onde gravitazionali“.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte