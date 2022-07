Oggi 11 le città da bollino rosso, arrivano i temporali

Condividi l'articolo

Si smorza il gran caldo e arrivano i temporali, soprattutto al Nord. Calano oggi a 11 le città italiane da bollino rosso. E domani saranno nove. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Trentino Alto Adige e Umbria.

Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto nella tarda serata di ieri nel Pavese. Una pioggia battente, accompagnata in alcuni casi da grandine e ovunque da forti raffiche di vento, ha interessato Pavia e tutta la provincia. Per tutta la notte i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per alberi caduti e numerosi casi di allagamenti, soprattutto di cantine e abitazioni al piano terra. Interventi che stanno proseguendo anche ora. Si temono danni anche per l’agricoltura, che sino a ieri sera era in gravi difficoltà a causa della prolungata siccità.

