Alle 19 all’Augeo inaugura la mostra del disegnatore Franco Matticchio (Cartoon club)

Alle 21,15 alla Corte degli agostiniani concerto di Youn Sun Nah con il chitarrista svedese Ulf Wakenius (Crossroads)

Alle 21,30 nell’arena Francesca da Rimini ‘Allegro ma non troppo’ con Rocco Tanica (Cartoon club)

Alle 21,30 nel chiostro di San Giuliano i cortometraggi in concorso per il Premio Cartoon Club e il Premio Signor Rossi

Alle 21,15 in piazza della Repubblica a Misano lo spettacolo ‘Zirk Comedy’