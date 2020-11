Oggi la quarta giornata della Conferenza Roma MED

Al via la quarta giornata della sesta edizione della Conferenza Rome MED- Mediterranean Dialogues, promossa a partire dal 2015 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ispi, che si tiene quest’anno in formato digitale e prevede oltre 40 eventi virtuali dal 25 novembre al 4 dicembre 2020.

Il programma di oggi

Ore 9.00, Youth Forum Contest 2020

Ore 11.30, Conversation “Beyond the Shock: rethinking the Energy Industry after Covid-19”

Ore 16.30, Panel “Going Green: managing the Energy Transition in Post-pandemic Times”

—

