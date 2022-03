“Ok alla mozione sull’Ucraina”. FdI vota con la maggioranza

Condividi l'articolo

Il Parlamento si compatta senza distinzioni di bandiera per prendere una posizione nettissima nei confronti dei conflitti tra Ucraina e Russia. La risoluzione bipartisan sulla guerra ha ottenuto il via libera dall’Aula del Senato, con 244 voti favorevoli, 13 contrari e 3 astenuti. Parere favorevole anche da parte di Fratelli d’Italia, che in mattinata aveva annunciato la volontà di esprimersi in maniera positiva in presenza dei punti indicati dal partito: tra questi rientrano la ferma condanna per l’azione militare di Vladimir Putin, il diritto di accoglienza per i rifugiati, le azioni economiche e gli aiuti alla difesa di Kiev.

La posizione di FdI

Si tratta di diverse questioni su cui il partito guidato da Giorgia Meloni ha mostrato assoluta convergenza. La conferma era arrivata da Francesco Lollobrigida, capogruppo di FdI alla Camera, in un’intervista a La Repubblica: “ Se tutto ciò resterà nel testo sino all’ultimo, ci sarà il nostro voto favorevole “. Il senatore Ignazio La Russa in Aula lo aveva ribadito: “ Piena adesione all’iniziativa comune di tutto il Parlamento e di tutta la Nazione a sostegno del popolo ucraino e delle sue buone ragioni, senza se e senza ma “.

Lollobrigida ha comunque tenuto a specificare che resta l’opposizione a un governo che viene giudicato “ non all’altezza di guidare questa Nazione “. Tuttavia, considerando che negli ultimi anni il nostro Paese ha perso il timone da protagonista nella scena internazionale, Fratelli d’Italia ritiene utile che “ il Parlamento dia forza all’Italia, a prescindere da chi la rappresenta pro tempore “.

La risoluzione

Sono cinque le risoluzioni presentate in Senato dopo l’intervento del premier Mario Draghi sulla guerra in Ucraina. Il governo ha dato parere positivo solamente alla risoluzione bipartisan sulla guerra in Ucraina, sottoscritta dai gruppi di maggioranza e da Fratelli d’Italia. Il sottosegretario Enzo Amendola ha annunciato invece parere contrario agli altri quattro documenti di indirizzo.

La risoluzione unitaria, votata oggi dalla Camera e dal Senato, si muove sue due piani. Il punto principale riguarda la necessità di “ esigere ” dalle Autorità russe l’immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari “ che illegittimamente occupano il suolo ucraino “, in modo da ripristinare “ il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina “.

Il secondo punto mira a garantire sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni: la strada tracciata è quella di attivare “ tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura “. Atteso il via libera anche alla cessione di apparati e strumenti militari “ che consentano all’Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione “.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte