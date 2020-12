Olanda: Promes arrestato per aggressione a un parente

(ANSA-AFP) – L’AIA, 13 DIC – L’attaccante dell’Ajax e della

nazionale olandese Quincy Promes è stato arrestato oggi con

l’accusa di aver aggredito con un coltello un membro della sua

famiglia, la scorsa estate. Secondo quanto riportato dai media

olandesi il giocatore, 28 anni e 47 presenze con l’Oranje, “è

sospettato di aggressione con conseguenti lesioni fisiche

gravi”, scrive De Telegraaf. L’incidente sarebbe avvenuto

durante una festa di famiglia in una baita nella città di

Abcoude, vicino ad Amsterdam, a fine luglio. “Un membro della

famiglia è stato gravemente ferito e, in particolare, ha subito

lesioni gravissime alle ginocchia”, afferma De Telegraaf, ed ha

sporto denuncia un mese fa.

L’avvocato di Promes, tuttavia, ha confutato le accuse contro

il suo cliente. “Promes nega formalmente l’accusa. Non era sulla

scena al momento dell’accoltellamento”, ha dichiarato Me Manon

Aalmoes all’agenzia olandese ANP, prima di precisare che il

giocatore “collabora pienamente alle indagini”. L’Ajax non ha

potuto essere contattato per una reazione, ma l’emittente

pubblica NOS ha detto che il club ha confermato che domenica

Promes non si è allenato. (ANSA-AFP).



—

