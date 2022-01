Olanda: si insedia nuovo governo Rutte, più peso a liberali

Condividi l'articolo

(ANSA) – BRUXELLES, 10 GEN – Giurando di fronte al re

Guglielmo Alessandro si è insediato il nuovo governo

dell’Olanda, il quarto guidato dal premier Mark Rutte. Il nuovo

esecutivo entra in carica dopo dieci mesi di ‘vacatio’, causata

dalle difficoltà, per Rutte, di assembleare una coalizione che

avesse una sicura maggioranza in Parlamento.

Pilastro del nuovo governo è il Partito Popolare per la

Libertà e la Democrazia di cui è membro il premier stesso. Al

suo fianco il partito di centrodestra Appello Cristiano

Democratico (Cda), i centristi dell’Unione cristiana e il

movimento europeista e liberale D66 (Democraten 66) che,

rispetto alla precedente esecutivo diventano, tuttavia, la

seconda formazione per importanza nel governo Rutte IV. E a

testimoniarlo è il fatto che la nuova ministra delle Finanze,

Sigfrid Kaag, oltre ad essere l’ex ministra degli Esteri, è

leader di D66. Il cambio potrebbe avere conseguenze sensibili

sulle politiche fiscali dell’Olanda, finora leader dei

cosiddetti ‘frugali’, ovvero del fronte di chi chiede rigore nei

conti dei Paesi dell’Ue. Con la sostituzione di Wopke Hoekstra,

alle Finanze negli ultimi 4 anni, l’Olanda potrebbe dismettere

la maschera del ‘falco’. A tenere unita la coalizione è,

innanzitutto, un patto sul clima con la messa in campo di 35

miliardi per incentivare, da qui ai prossimi anni, gli

investimenti nell’economia sostenibile. (ANSA).



