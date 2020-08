Oltre cento candidati a test vaccino Dna

(ANSA) – MILANO, 12 AGO – “In pochissimi giorni abbiamo

ricevuto oltre 100 candidature a volontario per la

sperimentazione sul vaccino a Dna anti-Covid”. Lo annuncia, con

un comunicato, la professoressa Marina Cazzaniga, direttore del

Centro ricerca di Fase 1 della Asst di Monza, dove verrà

condotta la “sperimentazione sul vaccino e che ora ospita,

nell’area dedicata, lo screening preliminare dei volontari

sani”. Lo screening per la “selezione dei futuri candidati al

vaccino anti-Covid 19 a Dna di Rottapharm-Takis”, si legge

sempre nella nota, è iniziato lunedì scorso. A questa

sperimentazione si aggiunge quello dell’altro vaccino italiano

della ReiThera che sarà testato allo Spallanzani.

“Non mi aspettavo una partecipazione così entusiasta e

soprattutto così numerosa – spiega la professoressa Cazzaniga -.

Molti volontari hanno dichiarato di voler fare qualcosa per la

comunità, una mail in particolare mi ha commosso nella quale, un

signore di oltre 70 anni, ha offerto il proprio contributo ‘per

il bene e la sicurezza dei miei nipoti e della loro

generazione'”. Tanti anche i medici e il personale non sanitario

della Asst di Monza che si sono candidati: “un segnale in più di

coesione – si legge nella nota – di un ospedale che ha vissuto

da molto vicino la tragica ondata di contagi della scorsa

primavera”. (ANSA).



