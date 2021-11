Oltre le foto, suoni e musica in arrivo nei post Instagram

Condividi l'articolo

Instagram prova a svecchiare la sua funzione principale, quella della condivisione delle foto, aggiungendo suoni e musica ai post degli utenti. Un’opzione che è già attiva per le Storie e i Reels, rispettivamente i contenuti temporanei e quelli video, accessibili da una sezione apposita. L’aggiunta di audio ai post in bacheca è già in fase di test in alcuni paesi, come la Turchia, l’India e il Brasile. Lo si evince da una serie di screenshot pubblicati dagli utenti e poi confermati da Roxanne Chinoy, Strategic Partner Manager di Reels Content Strategy & Community di Instagram. Il manager ha condiviso le schermate che mostrano le operazioni necessarie per inserire la musica, simili a quelle in atto per Reels e Storie.

Nel menu di editing del post, insieme alla scelta del testo, localizzazione e tag delle persone, comparirà un nuovo menu “aggiungi musica”. A quel punto, si potrà scegliere tra i brani più recenti e popolari o quelli preferiti, cercandoli con la lente superiore. Proprio come con Reels, il titolo della canzone apparirà nell’intestazione del post e, al clic su di esso, si verrà indirizzati verso una pagina audio in cui visualizzare tutti i post del feed che hanno utilizzato quella particolare traccia. Tra le altre novità in fase di test su Instagram, c’è anche “Take a Break”, per limitare il tempo trascorso sull’app, e la chiusura di Threads, applicazione separata da quella principale che serviva espressamente per pubblicare in velocità le foto, le cui funzioni saranno riversate sulla stessa Instagram.



