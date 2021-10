Oltre mille migranti hanno attraversato Manica in 2 giorni

Condividi l'articolo









(ANSA) – LONDRA, 10 OTT – Il Regno Unito tra venerdì e sabato

ha salvato o intercettato in mare un totale di 1.115 migranti

che attraversavano

la Manica a bordo di piccole imbarcazioni. Lo ha reso noto il

Ministero degli Interni. In totale sono state condotte 40

operazioni di soccorso. Mentre le autorità francesi hanno

impedito a 114 persone di raggiungere la costa inglese sabato, e

300 venerdì.

Il comandante Dan O’Mahoney, responsabile delle operazioni

nella Manica, ha sottolineato la determinazione del governo

britannico nel combattere “l’aumento inaccettabile” di queste

pericolose traversate. “In collaborazione con la polizia e i

nostri partner internazionali, oltre 300 arresti e 65 condanne

sono stati eseguiti” e “i nostri sforzi mirati hanno permesso di

prevenire più di 13.500 tentativi di “traversate dall’inizio

dell’anno”, ha aggiunto.

Secondo l’agenzia di stampa britannica PA, più di 17.000

migranti sono riusciti ad arrivare in Inghilterra dall’inizio

dell’anno, più del doppio di tutto il 2020. E la questione è

regolarmente fonte di tensione tra Londra e Parigi. Tanto che

ieri il ministro degli interni francese Gerald Darmanin, durante

una visita nel nord del Paese, ha chiesto di negoziare un

trattato sulla migrazione tra l’Ue e il Regno Unito. Ed ha anche

invitato il governo britannico a onorare il suo impegno di

pagare alla Francia 62,7 milioni di euro nel 2021-2022 per

finanziare il rafforzamento dei controlli sulle coste francesi.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte