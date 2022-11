Omicidi Roma:sospettato, ricordo casa cinesi, poi black out

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 NOV – “Ricordo di essere stato in quella

casa di via Riboty con delle ragazze cinesi e di avere tamponato

la ferita alla gola di una di loro ma poi ho un black out e non

più nulla. Non ricordo di essere stato in via Durazzo, ho solo

vagato per due giorni senza mangiare né dormire”. E’ quanto

avrebbe riferito Giandavide De Pau, l’uomo fortemente sospettato

di essere l’autore del triplice femminicidio, nel corso

dell’interrogatorio durato oltre sette ore in Questura.

“Dopo avere vagato per due giorni, sono andato a casa di mia

madre e mia sorella con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ero

stravolto e mi sono messo a dormire per circa due ore e poi sono

arrivati i poliziotti a prendermi intorno alle sei di mattina”,

ha aggiunto. (ANSA).



