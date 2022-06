Omicidi Sarzana: Bedini fa scena muta davanti a giudice

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 20 GIU – Si è avvalso della facoltà di non

rispondere Daniele Bedini nell’interrogatorio di garanzia

relativo all’omicidio del transessuale Camilla, all’anagrafe

Carlo Bertolotti, 43 anni, avvenuto due settimane fa a Marinella

di Sarzana (La Spezia), 24 ore dopo l’uccisione della prostituta

Nevila Pjetri, 35 anni. Bedini, 32 anni, è sospettato di

entrambi gli omicidi. Stamani l’artigiano, residente a Carrara,

non ha risposto alle domande del gip Garofalo, collegato da

remoto con Bedini, che si trova nel carcere della Spezia. Con

Bedini gli avvocati Reboa e Bianchini.

La prostituta era stata uccisa nella notte tra il 4 e il 5

giugno a Marinella di Sarzana e 24 ore dopo era toccato a

Camilla poco distante dal luogo del primo delitto. Entrambe

erano state picchiate e uccise con colpi di pistola alla testa.

L’arma usata è una calibro 22, come la pistola rubata al padre

di Bedini e non ancora ritrovata. Nevila Pjetri sarebbe stata

uccisa durante una rapina: secondo gli investigatori il

trentenne era in cerca di soldi per acquistare droga, mentre

Camilla forse perché testimone scomoda del primo omicidio o

sempre per rapina. Questa mattina si sono svolti i funerali di

Camilla nella chiesa di Ceparana. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte