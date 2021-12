Condividi l'articolo

(ANSA) – BARI, 28 DIC – Un uomo è morto nel corso di una

sparatoria avvenuta questa sera in via Lucera, alla periferia di

Foggia. Ancora poche le informazioni che trapelano dal luogo

dell’omicidio. Sul posto si stanno recando i carabinieri per i

primi rilievi. In via Lucera è giunta anche una ambulanza del

118. (ANSA).



