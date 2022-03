Omicidio a Foggia:52enne affiancato da killer mentre era in auto

Condividi l'articolo

(ANSA) – FOGGIA, 26 MAR – Era fermo in auto Roberto Russo,

l’uomo di 52 anni ucciso ieri sera con alcuni colpi di pistola

in via Silvio Pellico a Foggia. Russo è stato raggiunto da

almeno due proiettili alle tempie, ma alcuni testimoni hanno

dichiarato agli inquirenti di aver udito quattro spari. Ad agire

– stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto – potrebbero

essere stati almeno due killer che si sono affiancati all’auto

di Russo esplodendo i colpi di pistola. Gli investigatori della

Squadra mobile stanno cercando di capire come siano giunti i

sicari in via Silvio Pellico: se a bordo di un’autovettura o in

sella ad uno scooter. Per tutta la notte gli investigatori hanno

eseguito una mezza dozzina di stub e perquisizioni a carico di

pregiudicati che militano nel mondo della criminalità foggiana.

Russo aveva precedenti per droga. Le indagini riguardano

soprattutto lo spaccio di sostanze stupefacenti. A bordo

dell’auto della vittima i poliziotti non hanno trovato né armi

né sostanze stupefacenti. Sono stati ascoltati anche parenti e

amici della vittima. Tutti avrebbero riferito che Russo era

sereno, non aveva manifestato segni di nervosismo o altro. Il

nome di Roberto Russo – a quanto è dato sapere – non risulta

inserito in alcun clan mafioso foggiano sebbene il fratello

maggiore, Giovanni, detto “Giovanni di Foggia”, sia legato al

clan capeggiato da Raffaele Tolonese (di cui è cognato),

quest’ultimo detenuto dal 2013 e ritenuto al vertice del clan

Trisciuoglio-Tolonese, una delle tre batterie foggiane. (ANSA).



