Omicidio a Nuoro, si scava nel passato della vittima

(ANSA) – NUORO, 15 FEB – E’ caduto sotto i colpi di fucile

dopo essere sceso dall’auto, in via Ruiu a Nuoro nei pressi del

carcere di Badu ‘e Carros. Luca Virde, 42enne di Silanus

(Nuoro), si è accasciato a terra al centro della carreggiata,

poco prima delle 22 nella via buia e silenziosa, dove ad

attenderlo c’erano uno o due killer spuntati da dietro la file

di auto parcheggiate. L’uomo era in libertà vigilata e

probabilmente a quell’ora stava rientrando nel suo domicilio, ma

non è ancora chiaro il perché si trovasse in quella strada.

Dopo gli spari la fuga dei malviventi, l’allarme e l’arrivo del

118, ma i medici nulla hanno potuto fare per salvargli la vita.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Operativo Comando Provinciale e della Compagnia di Nuoro e da subito si è

scatenata la caccia all’uomo. I militari, coordinati dal Pm

Andrea Ghironi, hanno messo in piedi decine di posti di blocco e

hanno setacciato il territorio scandagliando l’area intorno al

penitenziario con diverse perlustrazioni. In queste ore gli

investigatori stanno visionando le immagini girate dalle

telecamere di sorveglianza di alcuni edifici del quartiere.

Le indagini si annunciano difficili e si battono tutte le piste

ma è nel passato dell’uomo che gli inquirenti cercano elementi

per risalire ai responsabili del delitto.

Nel carcere nuorese, poco lontano dal luogo del delitto,

Infatti, Virde doveva scontare una pena a 15 anni per l’omicidio

del compaesano Antonello Arca, avvenuto nel 2012. Il fatto era

avvenuto dopo un diverbio con Arca, durante una festa nella

piazza centrale del paese quando Virde aveva 33 anni. Aveva

estratto un coltello a serramanico e aveva colpito al cuore il

rivale uccidendolo. Poi si era dato alla fuga e si era

consegnato dopo una settimana,

Quello di ieri è il terzo omicidio nel Nuorese in poco più di

un mese: il 13 gennaio era caduto sotto i colpi di fucile a

Gairo l’allevatore 38enne Riccardo Muceli, mentre il 20 gennaio

era stato ucciso a Oliena Tonino Corrias di 59 anni, anche lui

allevatore. (ANSA).



