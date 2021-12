Omicidio a Roma, uomo ucciso a colpi di pistola in un palazzo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 DIC – Un 30enne è stato ucciso stamattina a

colpo di pistola in un palazzo un via Francesco Maria Greco, in

zona Primavalle, alla periferia di Roma. Si tratta di un

cittadino romeno pluripregiudicato. E’ stato trovato

nell’androne del palazzo, accanto all’ascensore. Sono in corso

indagini della polizia. L’uomo è stato trovato poco dopo le 8

nell’androne del palazzo, a terra sporco di sangue, vicino al

vano ascensore, come se la vittima stesse entrando. Sulla

vicenda indagano polizia e carabinieri. Sono stati trovati tre

bossoli sul pavimento. (ANSA).



