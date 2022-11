Omicidio Caltanissetta: lite per gelosia, 5 arresti dei Cc

Condividi l'articolo

(ANSA) – CALTANISSETTA, 29 NOV – I carabinieri di

Caltanissetta hanno arrestato cinque persone coinvolte nella

rissa che il 25 novembre è culminata con l’uccisione a

coltellate di Marcello Tortorici, di 51 anni. Il provvedimento è

stato già convalidato dal Gip che ha emesso un’ordinanza

cautelare in carcere, per omicidio, per Kevin Fiore, di 22 anni,

e per rissa aggravata per gli altri quattro indagati: Massimo

Tortorici, di 45 anni, Michele Fiore, di 30, Salvatore Fiore, di

53, e Roberto Millaci, di 50 anni. Sono stati tutti condotti in

strutture penitenziarie ad accezione di Millaci, che resterà

ricoverato in stato di arresti nell’ospedale Sant’Elia, dove è

ricoverato per le ferite riportate nella rissa, fino alle sue

dimissioni dal nosocomio. Le indagini dei carabinieri dei nuclei

Operativo e Radiomobile di Caltanissetta, coordinate dalla

locale Procura, proseguono per acquisire elementi utili a far

completa luce su quanto accaduto, anche se il movente del

dissidio tra le famiglie Fiore e Tortorici, confermato anche da

alcune testimonianze, pare sia da ricondurre ad una questione

sentimentale. (ANSA).



