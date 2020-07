Omicidio Cocò: appello conferma ergastolo per autori

(ANSA) – CATANZARO, 24 LUG – Condanna all’ergastolo

confermata in appello per Faustino Campilongo, di 42 anni, e

Cosimo Donato, di 41, imputati per l’omicidio di Nicolas “Cocò”

Campolongo, il bambino di tre anni assassinato il 16 gennaio del

2014 a Cassano allo Jonio. Nella stessa occasione furono uccisi

il nonno del bambino, Giuseppe Iannicelli, e la compagna

marocchina di quest’ultimo, Ibtissam Touss. I cadaveri

carbonizzati delle tre vittime vennero trovati all’interno

dell’automobile incendiata di Iannicelli.

La sentenza dei giudici della Corte di assise di appello di

Catanzaro è giunta stasera. Nel dibattimento la pubblica accusa

è stata rappresentata dal sostituto procuratore generale

Salvatore Di Maio.

Dopo l’uccisione del piccolo Cocò, ci fu la visita il 21

giugno di quello stesso anno di Papa Francesco a Cassano. In

quell’occasione il Papa scomunico tutti i mafiosi. (ANSA).



—

