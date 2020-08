Omicidio Elisa: udienza preliminare per Sebastiani

(ANSA) – PIACENZA, 04 AGO – E’ arrivato in tribunale a

Piacenza Massimo Sebastiani, l’operaio di 45 anni arrestato

quasi un anno fa per l’omicidio dell’amica Elisa Pomarelli,

strangolata nel pollaio della sua abitazione vicino a Carpaneto,

in provincia.

Sebastiani, reo confesso, ne aveva poi nascosto il corpo,

trovato dai carabinieri dopo due settimane di ricerche tra i

boschi, quando l’uomo venne fermato. Sebastiani, che da allora

si trova in carcere, è giunto in aula davanti al gip per

l’udienza preliminare scortato dalla polizia penitenziaria: deve

rispondere di omicidio volontario aggravato e distruzione di

cadavere. (ANSA).



