Omicidio in piazza: presunto killer un 80enne

(ANSA) – BARI, 14 SET – La vendetta per un’aggressione subita

sarebbe il movente dell’omicidio di Giuseppe Caracciolo,

pregiudicato 48enne di Canosa di Puglia, ucciso sabato mattina

nella piazza centrale della città del nord Barese con due colpi

di arma da fuoco al petto. A sparare sarebbe stato il

pregiudicato del posto Matteo Di Nunno, 80enne, sottoposto ieri

a fermo per omicidio volontario, bloccato mentre stava per

fuggire caricando buste di indumenti sul suo autocarro e con la

valigia già pronta nel soggiorno di casa. In manette è finito

anche il figlio di Di Nunno, arrestato in flagranza perché

nascondeva sul lastrico solare l’arma del delitto, consegnatagli

dal padre, una pistola a salve modificata con calibro 380, con

cinque munizioni nel caricatore.

Le indagini della Squadra mobile di Bari e del commissariato

di Canosa, coordinate dalla Procura di Trani, grazie anche alle

dichiarazioni di testimoni oculari e alle immagine delle

telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di

identificare in poche ore l’assassino che ha subito confessato

ma poi, davanti al pm, si è avvalso della facoltà di non

rispondere. Ha detto di aver voluto punire un pestaggio (mai

denunciato) da parte della vittima, che sarebbe avvenuto il 14

luglio scorso.

Di Nunno Avrebbe raggiunto Caracciolo in piazza, sparandogli

mentre la vittima era alla guida della sua auto. Nel tentativo

di sottrarsi al suo aggressore, Caracciolo avrebbe inserito la

retromarcia andando però ad impattare contro un’altra auto in

transito e provocando così un incidente. Benché ferito, è

riuscito a raggiungere l’ospedale dove però è deceduto poco

dopo. (ANSA).



