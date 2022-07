Omicidio Mollicone: legale padre, domani momento importantissimo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 LUG – “Ho massimo rispetto verso

l’istituzione della magistratura e quindi non dirò nulla in

queste ore di attesa ma è un dato oggettivo che quello di domani

è un momento importantissimo per questa vicenda”. E’ quanto

afferma l’avvocato Dario De Santis, storico legale di Guglielmo

Mollicone, morto nel giugno del 2020, in vista della sentenza

sulla morte della figlia Serena, trovata priva di vita nel

giugno del 2001 ad Arce, prevista domani dai giudici della corte

d’assise di Cassino. La Procura di Cassino ha chiesto una

condanna a 24 anni per Marco Mottola, 30 per il padre Franco,

ex comandante della caserma e 21 anni per la moglie Anna Maria.

I tre sono accusati di concorso in omicidio. I giudici sono

chiamati a decidere anche sulla richiesta di condanna a 15 anni

per Vincenzo Quatrale, all’epoca vice maresciallo e accusato di

concorso esterno in omicidio, e a 4 anni per l’appuntato dei

carabinieri Francesco Suprano a cui è contestato il

favoreggiamento. (ANSA).



