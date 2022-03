Omicidio nel Napoletano, si costituisce presunto assassino

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORRE ANNUNZIATA, 03 MAR – Si sarebbe costituito

l’uomo che questo pomeriggio ha fatto fuoco, uccidendolo, contro

Gaetano Ariosto, napoletano che avrebbe compiuto 49 anni il

prossimo mese di novembre, già noto alle forze dell’ordine,

ammazzato con un colpo di arma da fuoco in via Rio a

Boscotrecase (Napoli). Da quanto si apprende l’uomo, del quale

non sono note le generalità, si sarebbe presentato presso la

caserma dei carabinieri di Torre Annunziata che indagano

sull’omicidio. Si tratterebbe di un capomastro della ditta dove

lavorava saltuariamente Ariosto.

Non ancora chiari i motivi che hanno indotto l’uomo a fare

fuoco.

Intanto emergono ulteriori particolari sulla vittima:

residente nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio,

era fratello di Pasquale Ariosto, considerato vicino al boss

oggi in carcere Roberto Mazzarella e condannato in passato per

l’omicidio di Luigi Mignano, avvenuto nell’aprile del 2019.

(ANSA).



