Omicidio Trieste: chiesto l’ergastolo per Alì Kashim

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 26 MAG – Il pubblico ministero Lucia

Baldovin ha chiesto la condanna all’ergastolo senza isolamento

diurno per Ali Kashim, il giovane di 23 anni imputato di

omicidio per l’assassino di Robert Trajkovic. Gli avvocati di

parte civile, come riporta il sito TriestePrima – hanno chiesto

un risarcimento alla famiglia della vittima superiore al milione

di euro. E’ quanto emerso nell’udienza di oggi in Corte

d’Assise. La sentenza è attesa per il prossimo 30 giugno.

Il pm ha detto che le tracce del dna di Kashim sono state

trovate sul cordino con il quale il giovane Trajkovic è stato

strozzato; il suo cadavere era stato poi trovato nel sottoscala

di un bed & breakfast in via Rittmeyer. Era lì che stava

alloggiando una ragazza “contesa” tra i due adolescenti. Per il

presunto omicida è stata chiesta l’aggravante della gelosia come

futile motivo. Al contrario, i legali di Kashim, gli avvocati

Antonio Cattarini e Mariapia Maier hanno chiesto proprio

l’esclusione delle aggravanti. Questo – indica ancora

TriestePrima – permetterebbe di accedere al rito abbreviato e

quindi alla riduzione della pena di un terzo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte