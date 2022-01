Omicidio Trieste: oggi pm chiederà carcere per fermato

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 10 GEN – Il sostituto procuratore Lucia

Baldovin, titolare delle indagini sulla morte di Robert

Trajkovic, chiederà oggi al Gip la convalida del fermo nei

confronti del giovane ventunenne di origini marocchine, fermato

dai carabinieri, e contestualmente la relativa custodia

cautelare in carcere. Lo rende noto il Procuratore della

Repubblica, Antonio De Nicolo, in un comunicato.

La Procura ha anche reso noto che sul corpo di Robert sarà

effettuata l’autopsia. La pm Baldovin conferirà l’incarico al

medico legale e al medico radiologo giovedì.

Intanto, questa mattina davanti ai Carabinieri di Trieste

sono comparsi nuovi testimoni che avrebbero fornito indicazioni

sui movimenti e gli incontri succedutisi nei giorni precedenti e

successivi all’omicidio. Le nuove testimonianze avrebbero

confermato le convinzioni degli investigatori e consolidato la

tesi del giovane fermato. Nessun nuovo elemento sarebbe emerso,

ma sarebbero stati forniti ulteriori dettagli e nuove

precisazioni. Non si esclude, comunque, che le indagini possano

essere allargate e che comportino ulteriori conseguenze. Le

indagini vengono definite ‘circoscritte’ ma non ancora concluse.

(ANSA).



