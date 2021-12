Omicron: Fauci, terza dose vaccino da’ protezione ottimale

Condividi l'articolo

(ANSA) – WASHINGTON, 13 DIC – Per ottenere una “protezione

ottimale” contro la variante Omicron del Covid-19 bisogna fare

la terza dose di vaccino: lo ha detto oggi Anthony Fauci

precisando che i “dati preliminari mostrano che la terza dose

aumenta le reazioni immunitarie a livello tale da proteggere

contro Omicron”. Parlando con la ABC, il consigliere medico del presidente

Joe Biden ha spiegato che nelle ultime due settimane “abbiamo

imparato molto su Omicron e continuamo a imparare. Abbiamo

imparato che possiede un livello di contagiosita’ molto alto,

che e’ capace di ‘bucare’ l’immunita’ data dagli anticorpi

indotti dai vaccini e dalla malattia stessa, ma anche che la

terza dose vaccinale fa salire la protezione contro la

variante”. Quanto alla discussione in corso sulla gravita’ o meno della

malattia causata da Omicron, l’immunologo ha sottolineato che

per ora “si tratta di informazioni aneddotiche”, per cui

apparirebbe che la gravita’ sia un po’ minore da quella della

variante Delta. “Ma i dati sono confusi – ha aggiunto – in

quanto la minore apparente severita’ della malattia potrebbe

dipendere dalla protezione gia’ presente nella comunità se gran

parte della popolazione e’ gia’ stata contagiata dal virus o

vaccinata”. Sulla possibile necessita’ di vaccinarsi annualmente

contro il Covid, Fauci ha auspicato “da immunologo che la terza

dose di vaccino si traduca in un aumento della protezione di

lungo termine contro i virus, che vada ben oltre i sei mesi

delle prime due dosi”. (ANSA)

