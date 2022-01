Omicron: Hong Kong vieta voli da otto Paesi

Condividi l'articolo

Hong Kong ha vietato i voli provenienti da otto Paesi a causa della diffusione della variante Omicron del coronavirus: lo ha annunciato la governatrice Carrie Lam. Il divieto riguarda l’Australia, il Canada, la Francia, l’India, il Pakistan, le Filippine, il Regno Unito e gli Stati Uniti. “I voli passeggeri da questi Paesi non potranno atterrare a Hong Kong e le persone che hanno soggiornato in quei Paesi non potranno imbarcarsi sui voli per Hong Kong, compresi i voli di transito”, ha affermato Lam ai media.

USA – I test dopo i cinque giorni di quarantena sono un optional: chi ha accesso può farlo, ma non è un requisito. I Centers for Disease and Control Prevention (Cdc) spiegano il perché hanno tagliato da dieci a cinque giorni la quarantena per i positivi al Covid-19 e ribadiscono che il test dopo l’isolamento non è necessario. La quarantena, hanno comunque ribadito le autorità sanitarie Usa, deve essere seguita dall’uso della mascherina per cinque giorni nelle situazioni di contatto con altre persone. La scorsa settimana la decisione di ridurre la quarantena aveva sollevato molte polemiche anche gli esperti, convinti della necessità dei test al termine della quarantena visto che molte persone al quinto giorno sono ancora positive, o almeno contagiose. Critiche che però non hanno smosso i Cdc, secondo i quali la riduzione della quarantena – senza richiesta di test – è basata su dati scientifici, sulle vaccinazioni e sugli effetti che un isolamento più lungo potrebbero avere sull’equilibrio mentale di chi è costretto alla quarantena. Le autorità sanitarie osservano inoltre come l’esito negativo di un test antigenico “non necessariamente indica l’assenza di virus trasmissibile”.

BRASILE – Le autorità di Rio de Janeiro hanno deciso di sospendere le tradizionali sfilate del prossimo carnevale, a causa della progressione della variante Omicron del Covid-19 legata ai festeggiamenti di fine anno. “Il carnevale di strada come si è svolto fino al 2020 non avrà luogo nel 2022”, ha affermato il sindaco di Rio, Eduardo Paes, in una diretta sui social network, anticipando le difficoltà nel controllare questi festeggiamenti in un periodo d’aumento di contagi.



