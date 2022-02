Condividi l'articolo

(ANSA) – MOSCA, 24 FEB – E’ salito a quasi 1.400 il numero

delle persone fermate oggi dalla polizia in varie città della

Russia per le proteste contro l’attacco all’Ucraina. Lo

riferisce l’ong Ovd-Info. La fonte precisa che i fermi sono

avvenuti in 51 città e che nella sola Mosca ne sono stati

registrati 719. (ANSA).



