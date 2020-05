(ANSA) – NEW YORK, 28 MAG – Gli Stati Uniti devono agire per fermare gli “omicidi” di afroamericani da parte della polizia.

E’ quanto ha chiesto l’Alto Commissario dell’Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, dopo l’uccisione del 46enne George Floyd a Minneapolis.



