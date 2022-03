Onu, Consiglio Sicurezza boccia bozza umanitaria della Russia

Condividi l'articolo

ore 22.34: Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha bocciato come da attese la bozza di risoluzione elaborata dalla Russia sulla situazione umanitaria in Ucraina. Il testo, che chiedeva l’accesso umanitario per la consegna degli aiuti e la protezione dei civili, ma ovviamente non menzionava il ruolo di Mosca nella crisi, ha ottenuto due voti a favore (Russia e Cina) e 13 astensioni. Senza l’imposizione di un veto, per passare le risoluzioni del Consiglio devono ottenere almeno nove voti a favore.

ore 21.19: Renault ha annunciato la sospensione delle attività del suo stabilimento di Mosca

ore 21.11: Una ginnasta ucraina di 11 anni, Kateryna Dyachenko, è rimasta uccisa nel crollo della sua abitazione, che era stata colpita da un raid russo a Mariupol.

ore 21.10: La Russia blocca Google news. Tass, per materiali contenenti informazioni inaffidabili

ore 20.15: Guardian: uccisa Oksana Baulina, giornalista russa colpita a Kiev dai bombardamenti delle forze di Mosca

ore 19.36: Kiev chiede il boicottaggio mondiale della Renault

ore 19.31: Mosca espelle diplomatici americani

ore 18.51 Biden annuncerà nuove sanzioni su politici russi

ore 18.35: Wsj, sino a 40mila soldati russi morti, feriti o catturati

ore 18.25: Sindaco Kiev, ripresa quasi tutta Irpin

ore 18.14: La pretesa di Putin di ricevere pagamenti del gas russo in rubli rappresenta una “violazione del contratto”. Lo afferma il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck.

ore 17.57: Gli Stati Uniti non hanno imposto sanzioni su Roman Abramovich su richiesta di Volodymyr Zelensky: il presidente ucraino ha chiesto infatti a Joe Biden di attendere per le sanzioni in quanto l’oligarca potrebbe giocare un ruolo nel facilitare i negoziati di pace con la Russia. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti.

ore 17.42: Media, Berlino vuole fornire altri 2000 lanciarazzi a Kiev

ore 17.50: Onu, almeno 977 i civili uccisi, 81 bambini

Ore 16.57: Gas:Von der Leyen,Ue usi proprio peso per acquisti insieme

ore 15.37: Zelensky a Parigi, aiutateci a vincere guerra per la libertà

ore 15.17: Dopo le parole di Putin il rublo ha registrato subito un miglioramento ed ora è sceso sotto quota 100 sul dollaro (98,8).

ore 13:50 : Biden, uso armi chimiche da parte di Mosca minaccia reale

ore 13:43 : Ucraina, ‘truppe russe hanno usato bombe al fosforo’

ore 13:16 : Putin, non accetteremo pagamenti in dollari/euro per gas

ore 13:11 : Kiev, nessuno scambio di prigionieri, la Russia mente

ore 12:54: Mosca, risponderemo in maniera appropriata alla Polonia

ore 12.27: Kiev, negoziati difficili, noi abbiamo posizioni chiare

ore 12.25: L’Ucraina chiede alla Nato di inviare armi offensive . Yermak: ‘Dateci i missili a medio raggio anche come deterrenza’

ore 12.04: ‘Russi a 40 km da Mykolaiv, città sotto controllo ucraino. Portavoce truppe anfibie, ‘attacco Mosca dal mare improbabile’



ore 11.19: Ci sono stati due scambi di prigionieri tra Mosca e Kiev. Ne ha dato notizia il ministero degli Esteri russo, secondo quanto riferisce la Tass.



ore 10.53: Esercito Odessa: ‘Mosca attacca, ma controlliamo la situazione. Siamo certi dell’arrivo di maggiori aiuti militari dalla Ue’. Lo ha detto all’ANSA il portavoce dell’esercito ucraino per l’Oblast di Odessa, Sergey Bratchuk.



ore 10.17: Bombardato nella notte un ponte a Chernihiv, a 130 chilometri da Kiev, ritenuto cruciale per portare aiuti umanitari ed evacuare i civili.

ore 9.56: Il Papa, nell’udienza generale, parlando della guerra in Ucraina, ha chiesto di pregare perché “i governanti capiscano che comprare armi e fare armi non è la soluzione al problema. La soluzione è lavorare insieme per la pace”.



ore 9.46: A Lugansk cessate il fuoco per evacuare i civili



ore 9.26: Decisi 9 corridoi umanitari ma non da Mariupol. Lo afferma la vicepremier ucraina, Iryna Vereshchuk



ore 8.42: Ambasciatore ucraino, faremo il possibile per il Papa a Kiev, apprezziamo tantissimo il ruolo della Santa Sede. Non escludiamo la minaccia nucleare russa, dichiarazioni di Peskov sono irresponsabili



ore 8.31: Procuratore Ucraina: 121 i bambini rimasti uccisi dall’inizio del conflitto. Bombardate 548 strutture educative, 72 completamente distrutte



ore 7.39: Colpito un edificio a Rubizhne, uccisi due bambini



ore 7.24: Zelensky, 100mila persone intrappolate a Mariupol



ore 3.30: Zelensky, personale convoglio Mariupol prigioniero dei russi



ore 2.31 Russi sequestrano convoglio umanitario a Mariupol

ore 2.05: Fonti Difesa Usa, potenza della Russia sotto al 90% ‘per la prima volta dall’inizio dell’invasione’

ore 1.35 Nyt, oggi sanzioni Biden a centinaia membri Duma

