Onu, possibili multe e strette ma mai vaccini con la forza

(ANSA) – GINEVRA, 08 DIC – “In nessuna circostanza dovrebbe

essere somministrato con la forza un vaccino alle persone, anche

se il rifiuto di una persona di adeguarsi a una politica di

obbligo vaccinale può comportare conseguenze legali, come ad

esempio multe appropriate”. Lo ha dichiarato in un

videomessaggio a un seminario l’Alto commissario delle Nazioni

Unite per i Diritti umani, Michelle Bachelet. “Dove vengono

imposte restrizioni, queste devono essere proporzionate e

soggette a controlli da parte delle autorità giudiziarie”, ha

aggiunto Bachelet.

Tra le restrizioni ammissibili, ha detto Bachelet, possono

esserci limitazioni ad alcuni diritti e libertà, compreso

l’accesso a scuole, ospedali e altri spazi pubblici. Ma devono

esserci “appropriate procedure di salvaguardia, compreso il

diritto di chiedere esenzioni

giustificate e di fare appello contro ogni forma di

penalizzazione davanti a un’autorità giusta e indipendente”, ha

aggiunto l’Alto commissario Onu, sottolineando che qualsiasi

obbligo vaccinale “dovrebbe essere soggetto a frequenti

revisioni ufficiali per assicurarsi che resti necessario,

proporzionato e non discriminatorio”. (ANSA).



