Open Arms, Cacciari: “Complici di Salvini hanno votato sì al processo”

Nel giorno in cui il Senato ha accolto la richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal tribunale di Palermo nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open Arms, c’è chi è rimasto perplesso dall’esito della votazione. Massimo Cacciari ha dichiarato all’agenzia Adnkronos che c’è un aspetto che va “ al di là di ogni decenza “: i “ complici ” dell’ex ministro dell’Interno hanno votato per mandare il leader leghista a processo.

Scendendo nel dettaglio, Cacciari, che nei giorni scorsi si era già espresso in merito al processo, ha spiegato che risulta “ abbastanza indecente e incredibile che i suoi primi collaboratori al governo, a distanza di un anno, non di due guerre civili e tre rivoluzioni, lo rimandino al processo “. L’ammissione arriva dalla bocca di chi non nutre “ alcuna simpatia ” per il segretario del Carroccio.

“ Che si rimandassero a processo anche loro “, ha tuonato l’ex sindaco di Venezia, sottolineando come “ anche loro ” hanno condiviso praticamente “ tutto quello che Salvini ha fatto “.

La posizione di Cacciari

Al di là del voto di quelli che Cacciari chiama “ complici “, per il filosofo, se il voto fosse arrivato da una maggioranza che si era opposta agli atti di Salvini, “ allora mi sarebbe sembrato del tutto logico questo voto “. Ma in questo caso è difficile trovare un filo conduttore, visto che la decisione è arrivata da una maggioranza formata in gran parte “ da persone che hanno collaborato con Salvini “.

“ Può anche darsi che Salvini se la sia chiamata – ha aggiunto Cacciari – ma a prescindere da ciò, era evidente che sarebbe finita così” . “ Sarebbe sembrato molto più decente che lasciassero perdere “, ha chiosato.

Cacciari infine, negando che si tratti di accanimento giudiziario, ha affermato sicuro che per Salvini “ questa grana processuale finirà in niente, e semmai in questo momento gli farà anche un pò comodo. Sono sicuro che lo assolveranno ”. Questo stesso ottimismo è condiviso anche dal diretto interessato. Salvini ha infatti dichiarato parole emblematiche: “ Qui mi hanno fatto un favore, vedrete come cresciamo dieci punti nei sondaggi in un batter d’occhio “.

Tornando alla votazione, ricordiamo che i voti a favore della relazione della giunta per le elezioni sono stati 141 e non hanno raggiunto la quota necessaria, ovvero la maggioranza assoluta pari a 160, perchè il parere della giunta, contrario all’autorizzazione, fosse confermato. Contrari alla relazione della giunta 149 senatori, un astenuto.