Open Arms, D’Incà: ‘M5S voterà sì a processo a Salvini’

“Noi come M5S continueremo come abbiamo fatto, come nel caso Gregoretti: pensiamo che il confronto per Salvini deve essere davanti alla magistratura quindi voteremo perché possa essere processato come un normale cittadino. E’ un caso diverso da quello Diciotti, dove la scelta fu condivisa all’interno del Consiglio dei ministri”. Lo spiega a Stasera Italia, su Rete 4, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.

Slitta ancora, per l’emergenza Coronavirus, l’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per la gestione nello sbarco di 131 migranti bloccati a bordo di nave Gregoretti, della Guardia Costiera italiana, da 27 luglio al 31 luglio 2019, quando giunse l’autorizzazione allo sbarco nel porto di Augusta, nel Siracusano. Il presidente dei Gip di Catania, Nunzio Sarpietro, ha rinviato l’udienza, per la terza volta, fissandola per il 3 ottobre prossimo.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte