Open Arms, ecco chi ha esultato per il processo contro Salvini

L’Aula del Senato ha dato il via libera all’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini sul caso Open Arms, la nave della ong spagnola bloccata per 19 giorni al largo di Lampedusa nell’agosto 2019, quando il segretario della Lega era a capo del Viminale.

Sono stati 149 i voti favorevoli, 141 i contrari e un solo astenuto. Ricordiamo che la richiesta presentata dal Tribunale dei ministri di Palermo accusa Salvini di sequestro di persona per aver bloccato lo sbarco dei migranti a bordo della citata Open Arms.

“ Contro di me festeggiano i Palamara, i vigliacchi, gli scafisti e chi ha preferito la poltrona alla dignità. Sono orgoglioso di aver difeso l’Italia: lo rifarei e lo rifarò “, ha dichiarato a caldo il leader leghista, sottolineando come nel mese di luglio il numero di sbarchi sia aumentato di sei volte rispetto a quelli registrati nello stesso periodo di un anno fa.

Salvini dice di andare avanti “ a testa alta ” e con la “ coscienza pulita “. “ Non ho paura, non mi farò intimidire e non mi faranno tacere: ricordo che per tutti i parlamentari, presto o tardi, arriverà il giudizio degli elettori “, ha concluso.

Tutti contro Salvini

Tanti gli attestati di solidarietà ricevuti da Salvini. Altrettanti i pareri di chi si dice soddisfatto della decisione presa dal Senato che, a quanto pare, sembrerebbe di vitale importanza per la tenuta democratica del Paese.

Ne è convinta, ad esempio, l’ex sindaca di Lampedusa, Giusi Nicolini: “ Un processo sul caso Open Arms sarà salvifico per la tenuta democratica nel nostro Paese, perché servirà a sancire la differenza tra interesse pubblico e interesse di parte, a ridefinire la sostanza del concetto di stato di necessità, a restituire sacralità alla vita umana, legittimità e dignità all’opera di soccorso delle Ong “.

Nicolini ha quindi spiegato che “ così dovrebbe essere tutte le volte che la tracotanza del potere politico calpesta il diritto internazionale e viola le norme costituzionali a tutela dei diritti inviolabili della persona “.

Anche i Verdi attaccano a testa bassa Salvini. Il voto con cui il Senato ha concesso alla magistratura l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno “ dimostra che nessuno può far passare il proprio convincimento politico per interesse pubblico dello Stato e che, di fronte alla legge, tutti i cittadini sono uguali “.

Elena Grandi e Matteo Badiali, co-portavoce dei Verdi e esponenti di Europa Verde hanno spiegato che “ l’operato di Salvini è stato un atto di crudeltà finalizzato solo a scopi propagandistici, perpetrato sulla pelle di tanti innocenti “.

Dello stesso avviso anche Riccardo Noury, portavoce di Amensty International Italia. “ La vicenda della Open Arms è stato uno dei picchi più gravi di politiche contrarie ai diritti umani dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, e di politiche che hanno prima delegittimato e poi criminalizzato le attività delle Ong “, ha detto Noury all’Adnkronos.

Per lo scrittore Erri De Luca Salvini avrebbe agito “ convinto di essere un intoccabile ” e “ sapendo di commettere gli abusi “. Enrico Rossi, presidente della Toscana, ha scritto su Facebook che il capo del Carroccio “ è già colpevole di avere violato i più elementari diritti umani, di avere abusato dei suoi poteri, di avere trattato le persone come fossero oggetti, di avere aumentato i clandestini e gli irregolari, di avere alimentato l’odio verso il diverso e verso lo straniero “. Rossi ha chiuso il suo intervento ribadendo tuttavia il rischio che Salvini “ possa recitare la parte della vittima, disorientando l’opinione pubblica “.

Pietro Grasso, senatore di LeU, ha invece sottolineato che autorizzare il processo nei confronti di Salvini “ è di estrema e delicata importanza: dobbiamo infatti ribadire con forza il principio – negato da quest’Aula sulla vicenda “Diciotti” – per cui ciascuno è chiamato a rispondere alla Legge quando decide deliberatamente, soprattutto per fini politici e di propaganda, di ignorarla” .

Don Massimo Biancalani, il prete dei migranti, ha osservato all’Adnkronos di essere rimasto “ colpito ” dal voto del Senato e che quella odierna passerà alla storia per essere una giornata importante per “ l’umanità scartata e abbandonata “. “ Temevo compromessi dell’ultima ora – ha dichiarato – e invece non è andata così. Da sacerdote vivo nella speranza e spero che questa giornata segni un cambio di passo “.

“ Giusto – ha detto ancora il sacerdote- che Salvini, orchestratore, prenda le sue responsabilità rispetto a errori clamorosi che contraddicono la Costituzione. Non posso immaginare che il popolo italiano accetti che le persone vengano lasciate in mezzo al mare “.