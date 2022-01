Open Australia: 3-1 a Tsitsipas, Medvedev in finale con Nadal

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 GEN – Daniil Medvedev si è qualificato per

la finale dell’Open Australia, dove affronterà Rafa Nadal. Il

russo n.2 al mondo ha sconfitto in 4 set il greco Stefanos

Tsitsipas col punteggio di 7-6, 4-6, 6-4, 6-1, in poco più di

due ore e mezza di gioco.

Nel corso dell’incontro, Medvedev è stato protagonista di un

acceso scambio di vedute con il giudice di sedia. Questi lo ha

ammonito per aver pronunciato parole scurrili dopo aver subito

un break da parte di Tsitsipas nel secondo set, e durante il

cambio campo la ha aggredito verbalmente: “Sei matto? Perché

questo avvertimento? – ha detto – E suo padre (di Tsitsipas,

ndr) può parlargli in ogni momento? Come puoi arbitrare una

semifinale del Grande Slam così? Guardami quando ti parlo!”.

(ANSA).



—

