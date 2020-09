Open Bnl d’Italia; Schwartzman, Ci proverò anche con Nole

(ANSA) – ROMA, 20 SET – “E’ stato un match pazzo, forse

non abbiamo giocato al meglio che potevamo ma entrambi volevamo

la finale e per molte cose eravamo nervosi”.

Lo dice Diego Sebastián Schwartzman subito dopo aver

conquistato il pass per la finale di domani agli nternazionali Open Bnl d’Italia dopo un match lunghissimo

durato oltre tre ore e giocato punto a punto contro il canadese

Denis Shapovalov. A prevalere sono stati al tie-break

dell’ultimo set, la freddezza e la compattezza dell’argentino,

che ai quarti aveva già eliminato il favorito del torneo Rafa

Nadal.

E domani, la finalissima di Roma contro il numero uno del

tabellone e della classifica Atp Novak Djokovic: “Non sarà

facile, Djokovic gioca ad altissimi livelli in ogni singolo

match. Io vado per giocare, divertirmi e ovviamente cercherò

anche di vincere”, aggiunge Schwartzman. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte