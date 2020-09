(ANSA) – ROMA, 20 SET – Sale l’attesa per la giornata

delle finali agli Internazionali Open Bnl d’Italia in programma

per domani. Al Centrale del tennis del Foro Italico, da oggi

riaperto a mille spettatori per sessione, sono previste anche le

presenze istituzionali del ministro per lo Sport Vincenzo

Spadafora e del sindaco di Roma Virginia Raggi. (ANSA).



—

