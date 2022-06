Open: Consulta decide 23/11 ammissibilità conflitto poteri

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 10 GIU – Nell’ambito del procedimento Open,

la fondazione che animò le iniziative della Leopolda e di Matteo

Renzi, la Corte Costituzionale deciderà il prossimo 23 novembre

l’ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra poteri dello

Stato. Lo si è appreso oggi dopo il proseguimento dell’udienza

preliminare, in corso davanti al giudice Sara Farini di Firenze.

La Consulta dovrà decidere se i magistrati fiorentini, che hanno

inserito nel fascicolo dell’inchiesta chat e e-mail di quando

Matteo Renzi era già senatore, avrebbero dovuto chiedere

anticipatamente formale autorizzazione al Senato. Se i giudici

della Corte Costituzionale dovessero dichiarare il conflitto

ammissibile, procederanno alla valutazione della questione nel

merito e la decisione poi arriverà probabilmente nel 2023. In

questo caso, il gup fiorentino Sara Farini potrebbe decidere la

sospensione dell’udienza preliminare, che avrebbe un lungo

slittamento dei tempi. Se invece dichiareranno inammissibile il

conflitto, non si porrà il problema della prosecuzione

dell’udienza preliminare. Per le presunte irregolarità nei

finanziamenti alla fondazione Open, la fondazione nata per

sostenere le iniziative politiche di Renzi, la procura di

Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di 11 persone, tra cui

l’ex premier oggi senatore di Italia Viva, i parlamentari Maria

Elena Boschi e Luca Lotti, l’ex presidente di Open Alberto

Bianchi e l’imprenditore Marco Carrai. Coinvolte nell’inchiesta

anche quattro società. (ANSA).



