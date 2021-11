Open Fiber: via libera Ue senza condizioni a Cdp-Macquarie

Condividi l'articolo









Via libera senza condizioni, dell’Antitrust Ue, all’operazione di Cassa Depositi e Prestiti e del fondo australiano Macquarie per l’acquisizione della quota di Enel in Open Fiber. Il testo della decisione non è ancora disponibile ma il registro della direzione generale per la Concorrenza della Commissione europea è stato aggiornato questa mattina segnalando che si tratta di una “autorizzazione incondizionata”. L’operazione porterà Cdp ad aumentare la quota di partecipazione al 60% e Macquarie ad acquisire il 40%.

