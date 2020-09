Rafa Nadal crolla contro Diego Sebastián Schwartzman e dice addio alla possibilità di vincere il 10/o titolo agli Internazionali Open d’Italia di tennis, a Roma. L’argentino, che in nove precedenti contro lo spagnolo non aveva mai vinto, stacca il pass per la semifinale contro Shapovalov, vincendo con il punteggio di 6-2, 7-5 in 2h03′ di gioco.



