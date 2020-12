Open week Cattolica, 340mila spettatori

(ANSA) – MILANO, 02 DIC – Trecentoquarantamila spettatori

e più di un milione di persone raggiunte sono i numeri delle

dirette trasmesse dal canale Youtube durante l’Open Week

Unicatt, che per quest’anno si è svolto completamente online fra

il 21 e il 28 novembre. Un modo per presentare i corsi di

laurea triennali e a ciclo unico delle 12 Facoltà

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

La Cattolica ha anche organizzato la prima edizione digitale

dell’International Week, un’intera settimana dedicata alle

opportunità internazionali di studio e stage all’estero

dell’ateneo, che si svolgerà fino a a venerdì 4 dicembre ogni

giorno sui canali social @Unicatt.

“In questo momento particolare – sottolinea una nota

dell’ateneo – l’Università Cattolica continua a considerare

l’internazionalizzazione come un fondamentale strumento per

arricchire il percorso universitario e ha reso disponibili nuove

opportunità in modalità online. Tra queste quella che in gergo

tecnico si chiama Internationalization at home, con la

possibilità di internazionalizzare il proprio curriculum stando

a casa. Una formula innovativa che sarà analizzata nell’incontro

intitolato “Internationalization Today – Experiences at home and

from abroad”, in programma giovedì 3 dicembre, alle ore 17.30,

sui canali social @Unicatt”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte