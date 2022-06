Opera Roma, bilancio in attivo per ottavo anno

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 24 GIU – Il Consiglio di Indirizzo della

Fondazione Teatro dell’Opera di Roma ha approvato all’unanimità

il bilancio consuntivo 2021 che si chiude con un utile di

194.200 euro. Per l’ottavo anno consecutiva la Fondazione chiude

con un bilancio in positivo confermando un equilibrio

economico-finanziario stabile e duraturo.

”Il risultato positivo del 2021 – spiega una nota – è avvenuto

nonostante le enormi difficoltà connesse con l’emergenza da

Covid-19 che ha bloccato per lungo tempo l’attività del Teatro e

limitato la piena partecipazione del pubblico”. Rispetto al

2020, il 2021 evidenzia segnali di ripresa. La biglietteria è

cresciuta di circa 732mila euro (+28,4%) e gli altri ricavi

caratteristici sono aumentati di circa 289mila euro (+28,9%).

Anche la situazione patrimoniale della Fondazione denota un

deciso miglioramento: i debiti scendono di oltre 1,9 milioni di

euro rispetto all’esercizio precedente.

“Grande orgoglio per la continua crescita del Teatro

dell’Opera di Roma L’approvazione all’unanimità del bilancio

consuntivo 2021 ne è un’ulteriore conferma” dice il sindaco di

Roma Roberto Gualtieri, presidente della Fondazione

sottolineando la ” gestione saggia e lungimirante e la

professionalità di tutti coloro che vi lavorano”. Il sindaco si

augura inoltre che il ritorno al tradizionale appuntamento

estivo di Caracalla ”possa rappresentare per il Teatro e per

tutto il pubblico romano, un segnale di ritorno alla normalità”.

“La soddisfazione per l’ottimo risultato dell’esercizio 2021

– commenta il Sovrintendente Francesco Giambrone – è rafforzata

dal fatto che i primi mesi del 2022 stanno evidenziando

risultati confortanti sotto il profilo economico-finanziario,

con ricavi in linea con le aspettative e costi sotto controllo.

Il pubblico sta rispondendo con entusiasmo alle nostre proposte

culturali che mirano, tra l’altro, ad avvicinare il Teatro

dell’Opera alla città, a partire dalle periferie”.

A margine della seduta del Consiglio si è appreso che la

Fondazione è risultata beneficiaria di due finanziamenti del

ministero della Cultura, per complessivi 840mila euro a valere

sui fondi del PNRR, destinati all’efficientamento energetico del

Costanzi e del Teatro Nazionale. (ANSA).



