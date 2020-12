Opera Roma, Mariotti sul podio per Strauss, Gluck, Mozart

(ANSA) – ROMA, 10 DIC – Il maestro Michele Mariotti sul podio

del Teatro dell’ Opera di Roma per il secondo concerto sinfonico

in streaming gratuito venerdì 11 dicembre alle 19 sul canale

You Tube dell’ istituzione musicale. Il Lirico romano partecipa

in questo modo all’iniziativa “Aperti, nonostante tutto”, con

cui le dodici Fondazioni lirico-sinfoniche aderenti ad ANFOLS

rispondono alla sospensione degli spettacoli proponendo concerti

realizzati a porte chiuse, in assenza di pubblico ma con gli

artisti in presenza. Dopo quello di venerdì 4 dicembre, primo

streaming live in assoluto dal Teatro Costanzi sotto la

bacchetta del maestro Gatti, il secondo appuntamento vede

Mariotti impegnato in Divertimento per piccola orchestra su

musiche clavicembalistiche di Couperin, op. 86 di Richard

Strauss, la “Danza degli spiriti beati” da Orfeo ed Euridice di

Christoph Willibald Gluck, e la Sinfonia KV 183 in sol minore “La Piccola” di Wolfgang Amadeus Mozart. Il concerto, oltre che

sul canale You Tube del Teatro, sarà trasmesso anche sulla web

tv ANFOLS (https://www.anfols.it/webtv/). Il terzo appuntamento

è fissato per venerdì 18 dicembre, alle 19.00, quando Daniele

Gatti dirigerà l’Orchestra dell’Opera con la partecipazione di

un’artista molto amata dal pubblico del Costanzi, il soprano

Carmela Remigio. Il programma prevede l’ouverture da Don

Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, “Ah, perfido”, scena ed

aria per soprano ed orchestra op.65 di Ludwig van Beethoven e la

Sinfonia n. 38 in re maggiore “Sinfonia di Praga”, K 504 di

Mozart. (ANSA).



—

