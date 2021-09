Operai morti nel Milanese, 4 indagati per accertamenti

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 30 SET – Quattro persone, tra legali

rappresentanti e amministratori delle aziende Sol e

Autotrasporti Pe’ di Costa Volpino (Bergamo), sono state

iscritte nel registro degli indagati per l’ipotesi di omicidio

colposo in relazione alle morti di Emanuele Zanin e Jagdeep

Singh operai deceduti due giorni fa a Pieve Emanuele (Milano)

per una fuoriuscita di azoto mentre si apprestavano a caricare

una cisterna di azoto liquido usato nei laboratori

dell’università Humanitas. Le iscrizioni sono atti di garanzia

per procedere con gli accertamenti tecnici irripetibili e con

l’autopsia nelle indagini dei pm milanesi. (ANSA).



