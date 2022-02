Operaio aggredito e ucciso in azienda nel Reggiano

Condividi l'articolo

Un operaio di origine indiana è morto nel pomeriggio in un’azienda metalmeccanica a Codisotto di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato aggredito e ucciso da due fratelli, suoi connazionali, anch’essi operai nella stessa ditta. I fatti e le cause di quanto successo sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Guastalla e del nucleo investigativo.I due presunti responsabili sarebbero stati fermati dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Reggio Emilia. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.

