Operaio cade da impalcatura e muore a Ravenna, un indagato

(ANSA) – RAVENNA, 06 FEB – Un muratore di origine romena di

52 anni, Vasile Burcut, è morto in seguito a un infortunio sul

lavoro verificatosi in un cantiere edile di via Carso a Ravenna.

L’incidente risale alle 15 circa di venerdì scorso, ma la

notizia si è diffusa solo nelle ultime ore. Sul posto oltre agli

operatori del 118, sono intervenuti anche gli ispettori della

Medicina del Lavoro dell’Ausl, i carabinieri della Stazione

principale della città romagnola e il Pm di turno Lucrezia

Ciriello.

L’area è stata sottoposta a sequestro per tutti i rilievi del

caso. Il Pm ha contestualmente aperto un fascicolo per omicidio

colposo e ha disposto l’autopsia in ragione della quale una

persona è stata raggiunta da avviso di garanzia. Secondo quanto

finora riscontrato, il muratore stava lavorando assieme ad

alcuni colleghi alla riqualificazione di tre appartamenti

all’interno di uno stabile quando, per cause ancora al vaglio, è

precipitato da uno dei livelli (forse il terzo) dei ponteggi,

cadendo al suolo dopo un volo di 4-5 metri almeno. Al momento

non sono state riscontrare palesi violazioni legate alla caduta

dell’uomo. (ANSA).



