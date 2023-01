Condividi l'articolo

(ANSA) – PALERMO, 12 GEN – Un operaio di una ditta che svolge

manutenzioni per l’Unicredit è morto cadendo dal secondo piano

di una delle sedi della banca tra via Mariano Stabile e via

Ruggero Settimo a Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 e

gli agenti della polizia. Sono in corso i rilievi della polizia

scientifica. Tra le ipotesi c’è quella del suicidio. (ANSA).



