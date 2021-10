Operaio morto sul lavoro a Santa Croce sull’Arno

Condividi l'articolo









(ANSA) – SANTA CROCE SULL’ARNO (PISA), 16 OTT – Un operaio di

47 anni è morto in uno stabilimento di Santa Croce sull’Arno

(Pisa), situato nella zona di via del Bosco. Sul posto sono

intervenuti i vigili del fuoco e il 118 che nello stesso

intervento ha assistito anche un collega che è ferito e non

risulta in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende

l’operaio è morto precipitando da un’altezza di circa tre metri

nel magazzino di un’azienda di materiali edili. Sul posto sono

intervenuti il 118 e i vigili del fuoco ma la caduta è risultata

fatale per il 47enne che è morto subito a causa dei traumi e

delle lesioni riportate. Il medico del 118 non ha potuto fare

altro che constatare il decesso. Accertamenti in corso dei

carabinieri e del personale Asl della Medicina del Lavoro sulla

dinamica dell’infortunio. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte