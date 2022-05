Operaio muore schiacciato a Imola

Condividi l'articolo

Incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio a Imola, nel Bolognese. La vittima è un uomo di 43 anni, deceduto per le gravi ferite riportate dopo essere rimasto schiacciato da un camion, mentre lavorava in una ditta di trasporti sulla via Selice. Le circostanze precise dell’accaduto sono ancora in fase di ricostruzione. E’ intervenuto il 118 con l’eliambulanza, ma l’operaio è morto durante il trasporto d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto, per ricostruire dinamica e cause dell’incidente, sono intervenuti carabinieri e funzionari della medicina del lavoro.



