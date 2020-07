Operaio muore sul lavoro, dissanguato da taglio smerigliatrice

(ANSA) – BOLOGNA, 25 LUG – Un operaio di 42 anni è morto ieri

pomeriggio mentre stava lavorando in una cava di sabbia a

Bologna, in via Zanardi. L’uomo, Antonio Grilli, originario di

Foggia ma residente a Castel Maggiore, nel Bolognese, secondo

quanto accertato dai carabinieri si è tagliato sul collo con una

smerigliatrice mentre stava eseguendo alcuni lavori ed è morto

dissanguato.

L’incidente è avvenuto verso le 17, quando la cava – dove

opera la cooperativa Concave – stava per chiudere. Il 42enne è

stato ritrovato da un collega, nel bagno di una struttura

all’interno della cava. Secondo gli investigatori l’operaio era

andato in bagno per cercare di tamponare la ferita, ma il taglio

era troppo profondo e non ce l’ha fatta. Il collega ha avvertito

subito il 118 e i carabinieri che hanno ricostruito l’incidente.

Il caso verrà trattato in via amministrativa. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte