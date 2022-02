OPPO lancia la nuova serie Find X5

Condividi l'articolo

L’azienda cinese Oppo lancia la nuova serie di smartphone Find X5, “che combina un design premium e un’esperienza di imaging mai vista prima con tutte le funzioni più innovative del settore”, spiega l’azienda in una nota. In particolare viene miglioarta la registrazione notturna grazie a MariSilicon X, il primo NPU (Neural Processing Unit) per l’imaging proprietario. A bordo anche un sistema di doppia fotocamera IMX766, connettività 5G ultraveloce e la tecnologia SUPERVOOCTM per la ricarica rapida.

“OPPO Find X5 Series mantiene le caratteristiche d’eccellenza della Serie precedente, ma si spinge decisamente oltre. È una lineup di smartphone premium, curata nei dettagli per garantire la migliore esperienza utente possibile. Questo lancio rappresenta un’ulteriore possibilità per OPPO di consolidarsi tra i leader del mercato premium in Italia, a conferma degli ottimi risultati raggiunti nel 2021 in termini di market share e di notorietà di marca”, dice Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

Con la nuova serie Find X5 arrivano pure gli auticolari OPPO Enco X2: Hear Beyond Sensation, con cui l’azienda porta avanti la sua collaborazione con il produttore di speaker professionali Dynaudio.

La nuova serie OPPO Find X5 sarà disponibile in Italia nei prossimi giorni a un prezzo consigliato al pubblico di 1.299,99 euro per il modello Find X5 Pro, 999,99 euro per il modello Find X5 e 499,99 per il modello Find X5 Lite.



—

